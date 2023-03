Già espulso dall'Italia, scoperto in autostrada

PORDENONE - La mattina del 10 febbraio una pattuglia della Polizia Stradale di Spilimbergo lungo l’autostrada A/28 ha controllato tre persone a bordo di un veicolo commerciale nell’area di servizio di Porcia Nord. Trattandosi di cittadini di nazionalità egiziana, sono stati accompagnati presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Pordenone per accertare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale. Uno dei tre era sprovvisto di documenti di riconoscimento e documentazione attestante la regolarità sul territorio nazionale ed è stato quindi accompagnato presso l’ufficio stranieri della Questura di Pordenone per il controllo delle impronte digitali. È emerso che si trattava di un cittadino egiziano irregolare e pertanto il Prefetto di Pordenone ha firmato nei suoi confronti l’ordinanza di espulsione dal territorio nazionale, accompagnata dall’ordinanza di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, emessa dal Questore di Pordenone.

Lo stesso uomo è stato poi denunciato alla Procura di Pordenone perché non aveva ottemperato a un’ordinanza del Questore di Agrigento emessa nel luglio 2022; il datore di lavoro è stato anche denunciato alla locale Procura della Repubblica per aver violato la normativa sul regolare impiego dei lavoratori, che vieta l’assunzione di stranieri senza permesso di soggiorno. Il conducente del mezzo è stato multato di 2.000 euro in quanto guidava con patente ritirata, con relativo fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. I controlli sul veicolo hanno consentito di rilevare irregolarità nei documenti di circolazione e il mancato controllo, con le conseguenti sanzioni. Un cittadino di origine cinese di 38 anni è stato trovato privo di vita, nel primo pomeriggio di ieri, dai vigili del fuoco, nella sua abitazione di via Risorgimento a Ponte di Piave. L’allarme è stato lanciato da un’assistente sociale che seguiva il 38enne da tempo, preoccupata dal fatto che non aprisse la porta. A quel punto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire una finestra, permettendo così ai soccorritori di entrare. Purtroppo, però, per il cinese non c’era più nulla da fare. Al medico del 118, accorso sul posto, non è rimasto altro che constatare la morte del 38enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte di Piave.