Già 14 morti per il maltempo in Giappone ma il bilancio sembra destinato ad aumentare

GIAPPONE – Il versante sudoccidentale del Giappone è stato colpito da piogge torrenziali. La regione più colpita è quella del Kyushu, dove si contano 9 dispersi e si presume che le persone perite per l’allagamento in una casa di riposo siano ben 14. Attualmente sono stati evacuati ben 200mila residenti.



L’eccezionalità delle precipitazioni si è registrata in città come Amakusa dove in un’ora sono caduti 98 millimetri di pioggia, con l'esondazione del fiume Kuma e allagamenti in diverse aree della prefettura. Il premier Shinzo Abe ha deciso l’invio di 10mila uomini delle Forze di autodifesa per aiutare la popolazione.