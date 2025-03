I ghiacciai delle Dolomiti destinati a scomparire?

VENEZIA - I ghiacciai delle Dolomiti sono destinati a scomparire nel giro di pochi decenni. Secondo una ricerca pubblicata su The Cryosphere, condotta dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dall’Istituto di Scienze Polari del CNR, queste masse glaciali si trovano ormai sotto la linea di equilibrio glaciale, senza più la possibilità di accumulare neve per rigenerarsi. "Non sono più in equilibrio con il clima odierno", spiega Andrea Securo, coordinatore dello studio.



La ricerca, alla quale hanno collaborato anche il Comitato Glaciologico Italiano, l’Università di Roma Tre, l’Arpa Veneto e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica, ha ricostruito per la prima volta la perdita di volume dei ghiacciai negli ultimi 40 anni. Per farlo, sono state analizzate immagini aeree storiche dagli anni ’80 al 2010 e, più recentemente, dati ottenuti con droni ed elicotteri.



Al 2023 si contavano ancora nove ghiacciai, ma la frammentazione della Marmolada in quattro corpi distinti porta il totale a 12.