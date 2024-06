Gettata dal cavalcavia: domani i funerali di Giada Zanola

BRESCIA - Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Silvestro a Folzano, quartiere di Brescia, i funerali di Giada Zanola, la donna di 33 anni uccisa a Vigonza in provincia di Padova gettata dal cavalcavia sull'autostrada dal compagno Andrea Favero, ora in carcere.

"Per desiderio dei familiari all'interno della chiesa non sono ammessi gli operatori della comunicazione. Non sono, quindi, previste le riprese video e le immagini": lo comunica la Diocesi Brescia. "Unitamente alla comunità di Folzano, la Chiesa bresciana partecipa con la preghiera e si stringe attorno al dolore dei familiari di Giada", conclude la nota.

