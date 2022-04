Getta la droga nell'acqua ma viene incastrato ugualmente

VENEZIA - Due segnalazioni per consumo di droga e una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti per episodi avvenuti nella serata di sabato 16 aprile a Venezia. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale, impegnata in controlli in borghese con operatori del servizio Sicurezza urbana nel tratto compreso tra Piazzale Roma e Campo Santa Margherita.



Gli agenti, verso le 21, hanno fermato in Campo Santa Margherita per un controllo un giovane 26enne trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. L'uomo è stato segnalato come consumatore di droga presso un ufficio di Prefettura in Sicilia, nella sua città di residenza. Nel frattempo un'altra pattuglia del servizio Sicurezza urbana ha intercettato a Piazzale Roma un ragazzo di vent'anni trovato sempre in possesso di una modica quantità di hashish. Scattata anche per lui la segnalazione in Prefettura.



Verso le 23.30 di sabato gli stessi operatori hanno fermato in zona ponte di Rio del Gafaro, nel Sestiere di Santa Croce, un uomo che osservava alcuni giovani presenti nella zona, fermandosi a parlare con loro; gli agenti hanno così deciso di effettuare un controllo. Alla richiesta delle sue generalità, l'uomo ha replicato gettando in acqua un contenitore di plastica di colore giallo e alcune barrette avvolte nel cellophane. Oggetti che sono stati subito ripescati dagli operatori che hanno verificato che si trattava di diversi involucri di droga, presumibilmente hashish e cocaina.



Il presunto pusher, un trentenne, è stato denunciato e gli sono state trovate e sequestrate diverse centinaia di euro, probabile ricavato dell'attività di spaccio.