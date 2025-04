Gesto estremo nelle golene del Piave: aveva 12 anni

VENEZIA – Una tragedia che lascia senza fiato. Un ragazzo di 12 anni è stato trovato senza vita nei pressi di un in una delle golene del Piave, venerdì sera. Nessun messaggio, nessuna spiegazione. Solo il silenzio che avvolge l’ennesimo dramma adolescenziale.



Il ragazzino non era rientrato a casa dopo aver incontrato alcuni amici. La madre, spaventata, aveva subito dato l’allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente. È stato il segnale di una delle applicazioni per la localizzazione a condurre i soccorritori al luogo del ritrovamento. Il corpo era senza vita, con una corda al collo. Sul corpo del ragazzo non sono stati trovati segni di violenza esterna.



Un campanello d’allarme che torna a suonare forte. Gli esperti parlano da tempo di un malessere emotivo crescente tra bambini e adolescenti.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).