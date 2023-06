Gesto estremo in carcere: la vittima aveva 32 anni

VENEZIA - Un detenuto di 32 anni, entrato in prigione a settembre 2022 si è tolto la vita nella sua cella nel penitenziario di Santa Maria Maggiore a Venezia. Lo rende noto il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe). "Purtroppo il pur tempestivo intervento dell'agente di servizio non è servito a salvare l'uomo - afferma Giovanni Vona, segretario Sappe Triveneto -.

L'uomo è stato trovato impiccato alle sbarre della cella. Come sapete, abbiamo sempre detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato". Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, "la via più netta e radicale per fermare queste disgrazie sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Il suicidio di un detenuto, e dall'inizio dell'anno sono stati già 25, più un poliziotto che si è tolto la vita alcune settimane fa, rappresenta un forte stress per il personale di polizia e per gli altri detenuti e sconforta che le autorità politiche, penitenziarie ministeriali e regionali, pur in presenza di inquietanti eventi critici, non assumano adeguati ed urgenti provvedimenti". (ANSA)