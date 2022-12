Gestivano col cellulare lo spaccio di coca, due arresti

VICENZA - Una vasta operazione antidroga è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Thiene (Vicenza) che hanno sgominato un'attività di spaccio di cocaina. Quattro le persone coinvolte, con due arresti: le due misure cautelari in carcere sono scattate nei confronti di una coppia di cittadini di origine albanese, entrambi 35enni, residenti a Thiene e Piovene Rocchette, un altro comune del comprensorio. Il primo, avvalendosi della collaborazione del suo connazionale e di altri due complici, di origini kosovare, tutti e due di 45 anni, pure abitanti nell'Alto vicentino, avrebbe avviato una attività di spaccio di cocaina tra i primi mesi del 2020 e la fine del mese di maggio 2022, periodo in cui lo stesso gestiva, con i propri cellulari, gli innumerevoli ordini dei clienti, contrattando prezzo e luogo d'incontro per poi inviare i suoi "fedelissimi" a consegnare le dosi e ad incassare il denaro.

Le indagini sono iniziate nel febbraio 2021, quando una ragazza di Zugliano (Vicenza), poi affidata ad una struttura d'accoglienza del Centro antiviolenza, ha chiesto aiuto nella caserma di Thiene, dove ha raccontato di essere vittima di continue violenze da parte del compagno, uno dei due albanesi, che aveva ospitato occasionalmente a casa sua in cambio di cocaina. Da lì è partita la complessa operazione che ha consentito di individuare le auto in uso ai vari componenti del gruppo criminale, molto ben organizzato, che da tempo aveva preso il controllo dello spaccio di cocaina prevalentemente nella città di Thiene e Schio. Almeno 35 i clienti individuati, poi segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.