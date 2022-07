Domenica 17 luglio

LA GESTIONE FORESTALE NEI SECOLI. Visita al MUC ed escursione guidata.

Dopo una visita guidata al museo partiremo per una facile escursione dedicata alla scoperta di come le popolazioni che si sono susseguite in Cansiglio nei secoli hanno gestito il bene che avevano a disposizione: la foresta, fonte di sostentamento e di benessere.

RITROVO: ore 11.00 al MUC (Museo dell’Uomo in Cansiglio).

LUNGHEZZA: circa 8/10 km

DISLIVELLO: circa 300 m

DURATA: 5/6 ore (comprensive di visita al museo, pranzo al sacco ed escursione)

DIFFICOLTA’: Facile. Turistica (secondo tabella di difficoltà CAI)

COSTI: 18 euro (10 per i ragazzi tra gli 8 e i 16 anni), comprensivi di biglietto d’entrata al museo, escursione guidata con Guida Naturalistico Ambientale abilitata, assicurazione RCT AIGAE.

RICHIESTA la prenotazione entro venerdì 15 luglio ai seguenti recapiti:

CELLULARE: 340 0970996

Email: de.natura2016@gmail.com

NOTE TECNICHE

Necessarie calzature con carro armato (assolutamente no scarpe da ginnastica con suola liscia o sneakers o calzature aperte), abbigliamento comodo, a strati, adeguato ad un’escursione in montagna, in mancanza dei quali si potrà essere esclusi a insindacabile giudizio della guida, che si riserverà anche di variare il percorso o annullare in caso di condizioni meteo avverse o comunque non idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza dei partecipanti. Consigliati i bastoncini da trekking.

Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.