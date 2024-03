Germania, nuovo incidente per pullman Flixbus: almeno 5 morti vicino Lipsia

Almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Lo rende noto la polizia precisando che verso le 9.45 ora locale il veicolo è uscito di strada e si è schiantato per ragioni ancora da determinare.

Diversi elicotteri e molte ambulanze sono stati inviati nella zona dell'incidente, con l'autostrada - che collega Berlino a Monaco - che è stata chiusa in entrambe le direzioni. A bordo del pullman della compagnia Flixbus, che era in viaggio da Berlino a Zurigo, viaggiavano 53 passeggeri e 2 autisti, rende noto la compagnia in una dichiarazione in cui afferma che "i nostri pensieri sono rivolti alle persone coinvolte in questo incidente e ai loro familiari".

Flixbus ha anche detto che sta collaborando con le autorità locali e i servizi di emergenza e sta facendo tutto il possibile per chiarire velocemente e completamente le cause dell'incidente. Gli ospedali dell'area di Lipsia sono stati messi in allerta per accogliere i feriti.