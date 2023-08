Germania, Maximilian Krah sarà il capolista dell’estrema destra alle Europee del 2024

Il leader del partito tedesco di estrema destra “Alternativa per la Germania” (AfD) Maximilian Krah è stato eletto come capolista per le elezioni del parlamento europeo del 2024 col 65.7% dei voti.

Krah è un personaggio controverso. Nazionalista e critico dell’Unione Europea (promette di sfidarla dall’interno), nel discorso al raduno del partito ha detto che il suo è “il partito di destra più entusiasmante d’Europa”. L’AfD è caratterizzato da una posizione anti-migrazione, negazionista del cambiamento climatico, favorevole alla Russia di Putin e critico nei confronti dei soldi spesi per l’Ucraina. Per quel che riguarda l’UE Krah ha accusato le istituzioni europee di “regolamentare eccessivamente” la politica interna, mentre la co-presidente del gruppo parlamentare dell’Afd ha dichiarato alla stampa che il suo partito vuole trasformare l’Unione Europea in "una fortezza" contro i migranti "per proteggere la nostra patria, e lo facciamo insieme ai nostri partner europei".

Il partito ora sta intercettando il malcontento dei tedeschi, tanto che nei sondaggi nazionali è in ascesa. Non si sa però se catturare le frustrazioni dei tedeschi basti per vincere le elezioni europee del prossimo anno. Intanto il posizionamento del partito tedesco nel gruppo politico del Parlamento europeo Identità e Democrazia, come la Lega di Salvini, non piacerà alla premier Meloni visto che Fratelli d’Italia aderisce invece ai Riformisti e Conservatori. Nella prossima legislatura europea infatti i due gruppi si contenderanno i voti di destra.