In Germania il lavoro rimarrà ibrido anche dopo la fine della pandemia

GERMANIA - Le aziende tedesche stanno individuando modelli di lavoro ibrido per la fine dell'emergenza pandemica. Un sondaggio dell'Istituto di ricerca in economia Zew di Manneheim anticipa un balzo in avanti nelle società che intendono ricorrere al lavoro dei dipendenti da casa, perlomeno in parte. Dagli uno ai tre giorni a settimana. La ricerca è stata effettuata con interviste a 1.200 società nei settori dell'It e manifatturiero.

La metà delle aziende informatiche interpellate introdurrà modelli di lavoro ibrido, con uno o due giorni a settimana di lavoro da casa. "A modelli che prevedono tre giorni di lavoro in remoto a settimana guarda il 37 per cento delle aziende contattate", si spiega. Il cambiamento è particolarmente evidente nelle aziende di grandi dimensioni. Un terzo delle aziende nel settore manifatturiero, dove la presenza al lavoro è gioco forza necessaria, intende comunque lasciare a casa parte dei dipendenti almeno una volta a settimana.

Prima della pandemia, in questo settore l'8 per cento dei dipendenti delle grandi aziende faceva ricorso a lavoro ibrido. La percentuale salirà al 32 per cento dopo la fine dell'emergenza. Nel settore dell'It, si passerà dal 24 per cento al 70.