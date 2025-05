Genitori indagati dopo la morte del figlio 13enne malato di cancro

VICENZA - Un dramma familiare scuote Vicenza dopo la morte di un ragazzo di 13 anni a causa di un tumore. La Procura ha aperto un’inchiesta nei confronti dei genitori, accusati di omissione di cure con l’ipotesi di omicidio volontario, per aver ostacolato il tempestivo avvio delle terapie oncologiche.



La vicenda è emersa grazie a una segnalazione dei servizi sociali che avevano rilevato discrepanze tra il percorso terapeutico indicato dai medici e le scelte della famiglia. L’indagine, trasferita dalla Procura minorile di Venezia a quella di Vicenza, ha evidenziato un ritardo ingiustificato nell’inizio della chemioterapia, ritenuto determinante per la perdita di chance di guarigione del ragazzo.



Il giovane è deceduto all’inizio del 2024 presso l’ospedale San Bortolo. Dopo la sua morte, i genitori sono stati interrogati e formalmente accusati di un reato che implica la consapevolezza e l’accettazione del rischio di morte. La difesa contesta l’accusa definendola una forzatura giudiziaria. Sottolineano l’assenza di volontà dolosa e descrivono la coppia come devastata dal lutto, chiedendo di considerare il caso come un dramma umano piuttosto che un atto criminale.

Il processo sarà chiamato a chiarire se si sia trattato di una negligenza consapevole o di una serie di errori commessi in buona fede, valutando in particolare il nesso causale tra il ritardo nelle cure e il decesso.