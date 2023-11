I genitori di Turetta rinunciano al colloquio in carcere

VERONA - Hanno rinunciato ad incontrare il figlio in carcere i genitori di Filippo Turetta, attesi alla casa circondariale di Montorio a Verona. Secondo quanto si è appreso i due, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini dopo aver ottenuto il permesso dal pm non hanno infatti seguito l'avvocato Giovanni Caruso per il colloquio. Il legale potrebbe comunque andare in giornata a Verona per un nuovo incontro con Turetta.

Da quanto si è appreso, la rinuncia è stata motivata con la necessità di ricorrere a un aiuto psicologico, sia per il giovane che per i due genitori. All'avvocato Caruso non è rimasto altro che comunicare stamani questa decisione alla direzione del carcere di Montorio.



IL FUNERALE DI GIULIA

I funerali di Giulia Cecchettin non si svolgeranno sicuramente sabato nella Basilica di Santa Giustina a Padova e la data delle esequie, la prossima settimana, sarà decisa dallo stesso papà della 22enne, Gino. E' quanto stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è appena concluso nel capoluogo euganeo. "Al momento - ha aggiunto all'ANSA l'avvocato della famiglia di Giulia, Stefano Tigani - la data non può essere stabilita in attesa dell'autopsia, prevista per venerdì, e del nulla osta per la tumulazione".

