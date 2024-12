A dicembre tornano i concerti di #Generazionifuture alla Chiesa di Santa Croce

La seconda stagione di #Generazionifuture, progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio, propone i consueti tre appuntamenti del mese di dicembre

Dopo i concerti di maggio e giugno scorso, il pubblico potrà ascoltare musiche di importanti compositori nella suggestiva chiesa-auditorium che sorge nel cuore del centro storico di Treviso. Ad esibirsi il 6, 13 e 20 dicembre (ore 18) saranno sempre giovanissimi musicisti, che potranno esprimere le proprie qualità in una sala che, per forma e proporzioni, offre un’acustica ideale per ogni tipo di repertorio.

Si tratta di musicisti che rappresentano delle eccellenze dei Conservatori del Veneto.

6 dicembre ore 18

Francesco Di Giacinto, Oboe

Barbara Leandro, Pianoforte

PROGRAMMA

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)

Temporal Variations per oboe e pianoforte

Theme, Oration, March, Exercises, Commination, Chorale, Waltz, Polka, Resolution

JOHANN WENZEL KALLIWODA (1801-1866)

Morçeau De Salon per oboe e pianoforte

Allegro non tanto

Allegretto

Più vivace

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788)

Sonata per oboe solo

Poco Adagio

Allegro

Allegro

ANTAL DORATI (1906-1988)

Duo Concertante per oboe e pianoforte

Libero, rubatissimo

Lento-Molto vivace





Francesco Di Giacinto

Diplomatosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore al Conservatorio di Venezia, esordisce da solista con l’orchestra Sinfonica Abruzzese suonando il Concerto di Vivaldi RV461; in seguito avrà l’opportunità di eseguire il concerto di Martinu H353 con l’Orchestra del Teatro La Fenice, la Sinfonia Concertante per fiati di Mozart K297b con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, e i concerti per due oboi di Vivaldi RV53 e RV534, il concerto di Dittersdorf RT33 e il Concertino Op.110 di Kalliwoda con l’orchestra del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia e la Piccola Orchestra Veneta.

Ha ricoperto il ruolo di primo oboe in varie orchestre tra le quali l'Orchestra Filarmonica di Benevento, l’Orchestra Sinfonica di Klagenfurt, l’Orchestra Filarmonica del Piceno, l'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, mentre come corno inglese ha collaborato con l'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Si è esibito in sale prestigiose come la Klein Zaal della Concertgebow di Amsterdam, il teatro La Fenice di Venezia e l’Auditorium dell’Accademia di S.Cecilia; ha vinto primi premi assoluti come al concorso internazionale “Rotary Club” di Atri, all’internazionale di Palmanova, all'internazionale di Stresa, all'International Grand Prize Virtuoso di Amsterdam, e un secondo premio al concorso internazionale di Treviso e al London Music Competition.

Nel campo della musica contemporanea ha collaborato con l’ensemble “Ex-Novo” suonando “Solo” e “Aulodia per Lothar” e ha registrato con l’ensemble “Bruno Maderna” per la casa discografica Dynamics Classic “Venetian Journals”. Ha tenuto recital per oboe e pianoforte per "Musica con le Ali" alle Sale Apollinee della Fenice, per la stagione “Giovani Talenti” a Teramo e per la Rassegna Concertistica Internazionale di Sacile proponendo un repertorio di ampio respiro da Bach a Schumann fino a Hindemith, Lutoslawski e Dutilleux.

Lavorando anche nella musica da camera per fiati, si è esibito ai Musei Capitolini con il quintetto della Juniorchestra, in trio al Festival Liszt di Grottammare e alla Basilica di San Zeno di Verona, mentre con il quintetto di fiati Ellet di cui fa parte stabilmente si è esibito per la fondazione Teatro Flavio Vespasiano, nella stagione estiva della Benedetto Marcello, al Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo e per la stagione della società aquilana "Barattelli". Nella XIV e XV edizione del Concorso Internazionale di Treviso è stato invitato a far parte della commissione.





Barbara Leandro

Si avvicina allo studio del pianoforte all’età di undici anni sotto la guida del M° Michele Bolla per poi proseguire gli studi accademici al Conservatorio di Venezia, dove consegue la Laurea Triennale con il massimo dei voti, nella classe del M° Muriel Chemin, e la Laurea Magistrale con il massimo dei voti, nella classe del M° Maria Perrotta e del M° Olaf John Laneri. Attiva nella vita del Conservatorio, ha partecipato, in vesti solistiche e cameristiche, a numerosi concerti, quali la stagione invernale del Benedetto Marcello e l’Art Night di Venezia; ha collaborato più volte con la Fondazione Ugo e Olga Levi e ha preso parte a un progetto di ricerca con la Biennale di Venezia. Nel Maggio 2023 ha esordito come solista con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 102 di Dmitrij Šostakovič presso il Gran Teatro La Fenice, a Venezia.

Ha partecipato e vinto numerosi concorsi: tra questi, il primo premio assoluto all’XI Amigdala International Music Competition; il primo premio al XII Concorso Pianistico Europeo "Sonja Pahor" e al VI Concorso Internazionale Giovani Musicisti "Diapason d’oro"; il secondo premio al IV Concorso Internazionale di esecuzione musicale "Città di Sarzana".

Nell’Aprile 2024 si è classificata come semifinalista al “London International Concerto Competition 2024”.

Tra le varie, ha frequentato delle masterclass con Massimo Somenzi e Massimiliano Mainolfi.