GENERAZIONIFUTURE Il 15 dicembre a Santa Croce il Concerto degli auguri.

Terzo e ultimo appuntamento di dicembre con i concerti di #GenerazioniFuture, che portano sul palcoscenico della Chiesa di Santa Croce i giovani talenti dei conservatori del territorio.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 18, si terrà il Concerto degli auguri, che vedrà protagonista il Coro di voci bianche Cesare Pollini con Alessandro Kirschner (pianoforte), Miriam Pipitone e Margherita Spicci (arpa) e Marina Malavasi, direttrice.

Il programma prevede l’esecuzione di una selezione di canti tradizionali del periodo natalizio.

Sul palco salirà il Coro di Voci bianche Cesare Pollini, composto da trentaquattro ragazzi dai sette ai diciassette anni. Il coro, che ha un repertorio che spazia dai canti per bambini a brani di autori classici di ogni tempo, ha al proprio attivo oltre cento concerti, due CD e tre opere in collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto. Sin dalla sua fondazione è diretto da Marina Malavasi e accompagnato al pianoforte da Alessandro Kirschner, che è anche autore di brani originali per il Coro e che ha conseguito numerosi premi in concorsi nazionali tra cui, per due volte, il premio come miglior direttore.

Con questi appuntamenti musicali si conferma e si estende l’impegno di Fondazione Cassamarca nel settore della cultura e del sostegno alle attività dei giovani, finalità statutarie che ne guidano le scelte e che sono presenti in modo paritetico e indissolubile nel progetto #Generazionifuture.

Il progetto è sostenuto da Secco Sistemi Spa.

Ingresso libero