Il Gender reveal, la festa per annunciare il sesso del nascituro, finisce in tragedia

MONDO - Palloncini azzurri e rosa, i futuri genitori emozionati e tutti col il fiato sospeso in attesa di scoprire il sesso del bimbo in arrivo. Ma questa volta il Gender reveal party, la festa per scoprire e rivelare alla famiglia e agli amici se il neonato in arrivo è un maschietto o una femminuccia, in pochi minuti si è trasformato in tragedia. E’ successo a Sinaloa, in Messico.



Nel filmato che in poco tempo ha fatto il giro dei social, si vedono i futuri genitori con gli occhi al cielo in trepidante attesa del piccolo veivolo noleggiato per svelare il sesso del bambino attraverso il rilascio di un fumo colorato. Ma il pilota, dopo aver rilasciato il fumo di colore rosa, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in pochi secondi, schiantandosi a poca distanza dalla festa. Il pilota alla guida, un 32enne, è stato subito trasportato in ospedale dove purtroppo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

Foto da Instagram