Gemelline nate Capodanno a pochi minuti di distanza ma in due anni diversi

Solo pochi minuti di differenza, eppure nei documenti avranno due anni differenti di nascita. Due gemelline, nonostante la loro connessione speciale, hanno scelto di nascere in anni diversi, separando di pochi istanti la data di nascita sulla carta d’identità. La prima di loro ha fatto il suo ingresso nel mondo pochi attimi prima della mezzanotte del 31 dicembre, mentre la sua gemella ha atteso appena oltre la soglia del nuovo anno, nascendo alle 00:01 del 1° gennaio all'ospedale di Spalato.



Le due sorelle gemelle sono venute alla luce praticamente a cavallo tra l'anno vecchio e quello nuovo. Questo fenomeno non è nuovo: già dieci anni fa, durante la notte di Capodanno del 2014, una situazione simile si era verificata in un ospedale della capitale americana, Washington Dc. Una donna aveva dato alla luce una bambina alle 23:58 e un bambino alle 00:01, creando un'esperienza altrettanto unica. Il primario del reparto di ostetricia dell’ospedale del policlinico della città croata ha commentato questa insolita coincidenza sottolineando che le gemelline croate celebreranno i loro compleanni in anni diversi, una circostanza davvero straordinaria che sicuramente lascerà un segno indelebile nella storia delle nascite in città.