Gemelli ricercati per furti in abitazione

UDINE - Nel periodo tra i mesi di novembre e dicembre 2022 e anche in questo periodo si stanno verificando, di notte, nel territorio di competenza della Procura di Udine, numerosissimi furti in abitazione commessi con la tecnica del "foro sull'infisso". Lo rende noto la stessa Procura con un comunicato precisando che, a seguito delle attività di indagine compiute dai Carabinieri del Comando di Udine, sono emersi forti sospetti che a compiere tali fatti siano due persone, gemelli, già ricercate per analoghi reati. La Procura chiede a chiunque noti, di giorno o di notte, movimenti sospetti, di contattare il 112 - Numero di Emergenza, in modo da consentire il celere intervento delle forze dell'ordine che stanno proseguendo nelle indagini.