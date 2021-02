Gdf Padova sequestra 85.000 articoli di Carnevale pericolosi

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 85 mila articoli di Canevale considerati potenzialmente pericolosi per la salute.



Il sequestro è stato effettuato in una ditta cinese il cui titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio, per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, pari a un importo massimo di 30.000 euro.



Dall'analisi della documentazione amministrativa e dalla consultazione delle banche dati è emerso che il commerciante importava la merce direttamente dalla Cina.