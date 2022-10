Gb, Rishi Sunak sarà il nuovo premier

GRAN BRETAGNA - Penny Mordaunt getta la spugna e quindi Rishi Sunak sarà il nuovo premier britannico. Il presidente del comitato 1922, Graham Brady, ha infatti confermato che, essendoci una sola nomination valida, "Sunak è quindi eletto leader del partito conservatore". E' stato annunciato un suo discorso oggi pomeriggio a porte chiuse al Comuni. La premier britannica dimissionaria Liz Truss si è congratula con Sunak, per "essere stato nominato leader del partito conservatore e nostro prossimo primo ministro". Su Twitter, Truss ha espresso il suo "pieno sostegno" a Sunak che prenderà il suo posto alla guida del governo. Nella sua dichiarazione, anche Mordaunt afferma di dare "il mio pieno sostegno a Rishi".

"Abbiamo scelto il nostro prossimo primo ministro, questa decisione è storica ed, ancora una volta, mostra la diversità e il talento del nostro partito", ha detto ancora, sottolineando che "questa è una situazione senza precedenti e nonostante i tempi ristretti per la corsa per la leadership è chiaro che i colleghi sento la necessità di una certezza". "Abbiamo preso questa decisione in buona fede e per il bene del Paese", ha concluso riferendosi alla decisione di ritirare la sua candidatura, ringraziando chi "da tutto il partito mi ha dato il suo sostegno" e promettendo di impegnarsi di lavorare per "l'unità del partito ed il bene della nazione". Secondo i media britannici, l'esponente tories aveva ottenuto 90 endorsement di colleghi di partito , senza arrivare quindi al minimo di 100 fissato dal Comitato 1922 per accettare la candidatura.