Gb, esplosione a Jersey: bilancio sale a tre morti

GRAN BRETAGNA - E' salito a tre morti il bilancio dell'esplosione ''devastante'' che si è verificata in un appartamento di tre piani sull'isola di Jersey, la più grande del Canale della Manica in Gran Bretagna. Lo ha confermato la Chief Minister Kristina Moore nel corso in una conferenza stampa. La polizia locale ha sottolineato che, a causa della ''esplosione davvero molto potente'', la zona ''resta insicura''. Una decina di persone risultano ancora disperse. L'edificio è stato ''completamente distrutto'' in seguito all'esplosione. Secondo il capo della polizia dell'isola Robin Smith, la ricerca dei dispersi ''potrebbe durare giorni''.