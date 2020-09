Gb, diverse persone accoltellate a Birmingham

INGHILTERRA - Alcune persone sono state accoltellate stanotte a Birmingham, in Inghilterra. Lo rende noto la polizia locale, che parla di "grave episodio". "Sappiamo di un certo numero di feriti ma al momento non siamo in grado di dire quanti e quanto seriamente", scrive la polizia su Twitter.

"Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo" dell'evento "per assicurare le cure mediche a tutti i feriti". Il primo episodio, si legge ancora sull'account Twitter della polizia, si è verificato alla mezzanotte e trenta circa, nel centro di Birmingham. E "poco dopo" un certo numero di ulteriori accoltellamenti venivano segnalati nell'area.

Il sindaco di West Midlands Andy Street ha detto che gli incidenti nella zona di Hurst Street "sembrano essere correlati" si legge sulla Bbc. Ma i motivi restano sconosciuti. Una testimone ha detto alla Bbc di aver visto "più persone che litigavano ... persone provenienti da pub e club sono uscite e hanno iniziato a vedere cosa stava succedendo. C'erano donne, maschi, anziani, giovani, un tale mix di persone, non sembrava reale in quel momento".