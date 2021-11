Gb, Carlo smentisce nuovo libro: 'Commento su carnagione figli Harry e Meghan è solo fiction'

GRAN BRETAGNA - "Fiction". Così, l'ufficio privato del principe del Galles ha liquidato le presunte rivelazioni contenute in un nuovo libro, secondo le quali sarebbe stato proprio il principe Carlo a sollevare dubbi sul colore della pelle dei futuri nipoti, figli di Harry e Meghan. Stando a quanto scrive il giornalista e scrittore americano Christopher Andersen, nel suo libro 'Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan', Carlo fece il commento nel novembre del 2017, quando venne annunciato il fidanzamento tra il figlio Harry e Meghan Markle.

Carlo avrebbe detto alla moglie Camilla: "Mi domando che aspetto avranno i loro figli". Alla risposta della duchessa di Cornovaglia, "sono certa che saranno assolutamente bellissimi", Carlo avrebbe replicato: "Voglio dire, che carnagione potranno avere?". Questa è fiction e non merita ulteriori commenti", ha affermato seccamente un portavoce di Clarence House.

Nella celebre intervista a Oprah Winfrey, Harry e Meghan accusarono di un atteggiamento razzista un membro della famiglia reale - ma non la regina o il duca di Edimburgo. Meghan raccontò che quando era incinta di Archie, un membro della famiglia reale, del quale non rivelò il nome, aveva sollevato "perplessità e discusso di quanto scura sarebbe stata la sua pelle".