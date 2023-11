Gaza: rilasciati 335 stranieri e 76 palestinesi feriti

ISRAELE - Sono almeno 335 gli stranieri o i palestinesi con doppio passaporto che sono usciti oggi da Gaza e entrati in Egitto attraverso il valico di Rafah. Inoltre, sono usciti 76 palestinesi feriti.



I primi feriti sono stati portati all'ospedale di al Arish, nel nord del Sinai. E' stato inoltre allestito nel Sinai a Sheikh Zuwedi, a 15 chilometri da Rafah, un ospedale da campo con quattro tende, ognuna delle quali con 20 letti.



Gli ospedali di Sheikh Zuweid e della vicina Al-Arish, si sono preparati per ammettere i nuovi pazienti. I casi più gravi sono stati trasferiti a Ismailia.



Ha passato il valico di Rafah, lasciando la striscia di Gaza per l'Egitto, anche un primo gruppo di palestinesi con doppio passaporto, si legge sul Guardian.



L'accordo sulla riapertura del valico non riguarda tuttavia gli ostaggi, non è legato ai negoziati per il rilascio dei cittadini rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso né tantomeno alle trattative su una tregua ai combattimenti in corso. S



"Stamani è stato aperto il valico di Rafah e stanno iniziando ad evacuare le prime persone. Stiamo lavorando affinché tra loro possano iniziare ad uscire dalla Striscia di Gaza anche i primi italiani", ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un tweet. "La nostra Ambasciata al Cairo è già pronta ad accogliere i nostri connazionali", ha aggiunto prima di annunciare, nel corso della giornata, l'uscita di 4 italiani.