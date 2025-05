Gaza: raid colpisce casa di una dottoressa, uccisi 9 dei suoi 10 figli

Strage a Khan Younis, dove un raid israeliano ha colpito la casa di una dottoressa, uccidendo nove dei suoi 10 figli. Lo ha riferito la Bbc, che cita l'ospedale Nasser dove lavora Alaa al-Najjar, secondo cui nell'attacco sono rimasti feriti anche l'unico figlio sopravvissuto, di undici anni, e il marito.



Un video condiviso dal ministero della Sanità gestito da Hamas e verificato dall'emittente britannica mostra i corpi bruciati delle vittime portati via da sotto le macerie della casa colpita a Khan Younis. Secondo il direttore del ministero della Sanità, Muneer Alboursh, il raid è avvenuto pochi minuti dopo che il marito della dottoressa era tornato a casa dopo aver accompagnato la moglie al lavoro. Il più grande dei figli aveva 12 anni.



Nuove proteste in Israele, migliaia in piazza a Tel Aviv

Stasera nuove proteste antigovernative in Israele per chiedere la liberazione delle persone tenute prigioniere da oltre un anno nella Striscia di Gaza. Fine della guerra e rilascio degli ostaggi chiedono gli slogan dei manifestanti riuniti a Habima Square a Tel Aviv, riferisce il Times of Israel. Qui, secondo il sito di notizie israeliano Ynet, sono radunate migliaia di persone. Manifestazioni vengono segnalate anche in altre città del Paese.