Gaza, Israele prepara l’invasione: via libera al piano “Carri di Gedeone”

TEL AVIV (ISRAELE) - Israele ha approvato un nuovo piano militare, denominato “Carri di Gedeone”, che prevede un’escalation delle operazioni nella Striscia di Gaza, la presenza permanente delle truppe israeliane e lo sfollamento forzato della popolazione civile. L’operazione, annunciata dal primo ministro Benjamin Netanyahu, dovrebbe prendere il via dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Medio Oriente, prevista dal 13 al 16 maggio.



Il piano mira al controllo totale della Striscia e alla creazione di una “zona umanitaria” a Rafah, dove saranno concentrati migliaia di civili palestinesi. La distribuzione degli aiuti umanitari sarà affidata a compagnie private, una scelta criticata dalle organizzazioni internazionali che temono la compromissione dei principi di imparzialità e neutralità. Da oltre 66 giorni, infatti, Gaza è sottoposta a un blocco totale degli aiuti: mancano cibo, medicine e acqua potabile, mentre il prezzo dei generi alimentari è aumentato fino al 1.400% rispetto al periodo della tregua.



Secondo le Nazioni Unite, la situazione umanitaria è drammatica: oltre 52.000 morti e più di 118.000 feriti dal 7 ottobre 2023. Il 70% della popolazione si trova sotto ordine di evacuazione attivo. Solo il 63% degli ospedali e il 48% delle cliniche sono parzialmente funzionanti, mentre le scorte di medicinali e generi di prima necessità stanno esaurendo.



L’Unione Europea ha espresso forte preoccupazione, il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres ha avvertito del rischio di un massacro, ma la Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Hamas, dal canto suo, sollecita una tregua e accusa Israele di vendetta contro i civili, mentre le famiglie degli ostaggi israeliani protestano chiedendo un accordo per la loro liberazione.