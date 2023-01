Gatto si infila nella condotta dell’aria di una banca e rimane intrappolato

VENEZIA - Particolare intervento domenica pomeriggio a Campagna Lupia, in provincia di venezia. I vigili del fuoco hanno recuperato un micio, che nella giornata di sabato è riuscito a infilarsi, non si sa come, nella condotta dell’aria di ricircolo di un istituto bancario. Individuato con una telecamera da soccorso in macerie è stato recuperato e consegnato a una volontaria