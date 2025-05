Gatto intrappolato tra le fiamme: salvataggio in extremis

VERONA - Un gatto è stato salvato all’alba di oggi in via Lanificio, nel quartiere Montorio a Verona, grazie all’intervento rapido di Polizia e Vigili del Fuoco. Poco dopo le 8, una pattuglia ha notato fumo nero uscire da un appartamento al secondo piano di un condominio e ha subito allertato i soccorsi. Una squadra di sei operatori dei Vigili del Fuoco, con autopompa dalla sede centrale, è arrivata in pochi minuti. L’incendio è stato domato rapidamente e i fumi tossici sono stati evacuati dall’abitazione, che al momento era vuota. Durante la perlustrazione, i soccorritori hanno trovato il gatto di casa in gravi condizioni per l’inalazione di fumo. Il felino è stato rianimato sul posto con aria pulita fornita dagli autorespiratori dei Vigili del Fuoco e ha iniziato a riprendersi. Successivamente, una volante della Polizia ha trasportato l’animale dal veterinario per ulteriori cure. L’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni causati dal fumo e dai residui della combustione. Nessun residente del condominio è rimasto ferito o intossicato.

Correlato Titolo: Intervento rapido salva un gatto intrappolato nel fumo a Verona

Sottotitolo: Vigili del fuoco e polizia evitano una tragedia in un incendio domestico