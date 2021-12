Gatto delle nevi investe e uccide una nonna: grave la nipotina

SVIZZERA – Tragedia in Svizzera dove una nonna che stava passeggiando con la nipotina di soli 2 anni è morta travolta da un gatto delle nevi. La bambina è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto venerdì scorso nella zona di Fiescheralpe-Kühboden.



L’anziana di 73 anni è stata investita da un giovane di 22 anni che stava facendo manovra con il mezzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il guidatore stesse facendo retromarcia e non abbia visto la nonna con la bambina, investendole in pieno.