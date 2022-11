Gattino o gattina? Neutro. Ecco il primo micio al mondo senza organi genitali

REGNO UNITO - Non è un gattino, né una gattina. Un micio “neutro” è stato trovato per la prima volta nel Regno Unito. Si tratta di un esemplare unico, per i veterinari che l’hanno visitato: un gatto senza organi sessuali che, dunque, non è né maschio né femmina. Il micio è stato portato al centro di salvataggio Cats Protection di Warrington e, come riporta la stampa locale, è stato chiamato Hope, "speranza". I veterinari pensavano fosse femmina ma quando è arrivato il momento della sterilizzazione sono rimasti di stucco: l’animale non aveva alcun organo genitale interno.

Si tratta di un caso di agenesia, di assenza totale di organi. Una condizione talmente rara, in questo caso, che non esiste un termine specifico per descriverla. Ma Hope, nonostante questa condizione di essere “neutro”, sta bene. Gioca, saltella, è sano e sarà dato in adozione.