La gattina di Taylor Swift è una star: il suo patrimonio multimilionario è da capogiro

Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift, più ricco del fidanzato della popstar americana più seguita al mondo? Secondo una recente classifica di AllAboutCats.com, l'esclusivo felino avrebbe accumulato una fortuna di oltre 97 milioni di dollari, mentre il fidanzato Travis Kelce, giocatore dei Kansas City, si fermerebbe a 40 milioni.



Ma come fa un gatto a diventare così ricco? Pare che la fonte principale della sua ricchezza sia legata alle numerose apparizioni nei video musicali della sua celebre padroncina, incoronata “persona dell’anno” nel 2023 da Time. Inoltre, il nome del gatto, Olivia Benson, è ispirato a un personaggio della serie TV "Law & Order", interpretato da Mariska Hargitay. Grazie a collaborazioni commerciali e apparizioni in pubblicità, la gatta Olivia avrebbe guadagnato cifre considerevoli, tra tutte uno spot per Coca-Cola insieme a Taylor Swift diventando lei stessa una star americana.