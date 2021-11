Gatti randagi salvano le vita di una neonata abbandonata in un canale di scolo

INDIA - Era avvolta in un fagottino la neonata ritrovata nel quartiere indiano di Ghatkopar, un sobborgo nella parte orientale di Mumbai. Il ritrovamento della bambina è avvenuto grazie a dei miagolii provenienti da un canale di scolo. La piccola nascitura, infatti, era stata circondata da un gruppo di gatti che avevano cominciato a gnaulare alle 3 di notte, svegliando i residenti. Una volta giunti sul posto da dove provenivano i versi felini, ai cittadini è bastato spostare qualche mattonella, per imbattersi nella bambina, di soli 12 giorni, riversa nell’acqua.

L’accaduto è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine che l’hanno raccolta e portata in ospedale in condizioni molto gravi. La struttura, che su un primo momento era restio ad accettare l’infante, l’ha presa a carico e trasferita d’urgenza in un’incubatrice con una flebo di soluzione salina. Un’inchiesta sarebbe stata aperta poi sull’accaduto. Da ciò che riporta la polizia, la pista più probabile sarebbe quella dell’abbandono. Ipotesi più che plausibile dato che, come riporta lo studio condotto da World Population, nel 2020 una bambina su nove sotto i cinque anni in India viene lasciata morire per una mera selezione di genere.

L’episodio in sé non è quindi isolato, purtroppo, in quanto in India non è raro che le famiglie abbandonino i bebè femmina, ritenuti un peso finanziario troppo gravoso nel bilancio familiare. È veramente solo un problema economico-sociale o c’è dell’altro? Si direbbe che la questione finanziaria celi una forte discriminazione di genere: si stima che gli aborti di feti femmine sono in aumento, per un totale di 460.000 ogni 4 anni.