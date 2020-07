L'Associazione culturale Kantiere Misto (APS – ACU) ha il piacere di invitarvi all'evento dedicato al “Gastronauta”, serata di degustazione, con il docente Slow Food e giornalista agroalimentare Fabio Guerra, che si terrà domenica 26 luglio alle ore 19:30 presso l'hub di comunità Il Kantiere, ad Oderzo (TV) in via Roma 57.



Fabio Guerra, “Gastronauta”, docente Slow Food e giornalista agroalimentare, accompagnerà i presenti in un percorso attraverso il quale far conoscere delle eccellenze casearie e di alta salumeria del Veneto, del Friuli e d'Italia. Oggetto di questa esposizione sarà una scelta di prodotti tipici di questo territorio da lui selezionati. Attraverso competenza e passione, Guerra vuole colmare una lacuna quanto alla conoscenza delle eccellenze alimentari italiane, abbinando, com'è suo costume, la spiegazione delle caratteristiche peculiari degli alimenti con la loro origine storica e culturale. Si tratta di un percorso, quindi, che sarà all'insegna del piacere del cibo; piacere che passa anche (cosa non scontata) per una maggiore conoscenza di esso e delle sue radici. Questa iniziativa va in controtendenza rispetto al tempo in cui viviamo, che fa della velocità, anche per quanto riguarda l'alimentazione, la propria cifra. Partner dell'iniziativa l'azienda agricola “Le Baite" di Basalghelle di Mansuè .





La degustazione è a posti limitati ed è richiesta la prenotazione al n.346 623 5162 o tramite mail a : info@kantieremisto.org

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, chiediamo a tutti i partecipanti di essere dotati di mascherina.