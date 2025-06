Gasolio nel Boite, emergenza ambientale a Borca e Soverzene

BELLUNO - Paura rientrata ma massima attenzione a Borca di Cadore e Soverzene (Belluno) dopo lo sversamento di gasolio nel torrente Boite e successivamente nel Piave, causato dalla rottura di una cisterna interrata scossa da una frana proveniente dall’Antelao.



Per consentire le operazioni di raccolta del materiale inquinante, oggi la strada provinciale 11 che conduce a Soverzene sarà chiusa dalle 7.30 alle 11.00. L’intervento richiede ampi spazi di manovra e la massima sicurezza per gli addetti ai lavori.



Nel bacino di Valle, Enel ha già abbassato il livello dell’acqua per evitare ulteriori fuoriuscite, mentre alla diga di Vodo si valuteranno domani le modalità di intervento, supportati da una diversa posizione dello scarico. A Perarolo il gasolio è già passato, e dal Boite si è riversato nel Piave. L’abbondante acqua ha solo parzialmente diluito l’inquinante.



Il sindaco di Soverzene, Pier Luigi Svaluto, si è detto sbalordito dall’accaduto e ha sollevato interrogativi sulle responsabilità relative alla bonifica. Il collega di Borca, Bortolo Sala, ha ricordato come per la demolizione dell’ex edificio Minoter fosse stato necessario presentare un progetto specifico a causa della presenza di amianto, mentre la cisterna contaminante era rimasta interrata fino alla recente frana.



L’emergenza si è conclusa positivamente venerdì pomeriggio grazie all’azione tempestiva del team operativo, che ha contenuto e bonificato rapidamente l’area interessata, evitando danni ambientali maggiori. L’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, ha elogiato il lavoro svolto, ricordando che l’ARPAV continuerà a effettuare rilievi e monitoraggi costanti. Intanto, ieri pomeriggio verso le 17.30, una nuova piccola frana è stata segnalata sul versante di Croda Marcora a San Vito. Si è trattato di una caduta di massi limitata, che ha sollevato solo un po’ di polvere senza causare danni a persone, abitazioni o alla statale Alemagna.

L’attenzione resta alta per prevenire ulteriori rischi e garantire la tutela dell’ambiente in una zona particolarmente fragile e preziosa.

