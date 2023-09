Gasolio misto a kerosene, sequestrati 20mila litri

VERONA - La Guardia di Finanza di Verona, con il coordinamento della Procura della repubblica, ha sequestrato circa 20.000 litri di gasolio nei confronti di una società di gestione, che non erano in linea con le norme sui carburanti, potenzialmente dannosi per il funzionamento dei motori.

Dal prelievo di un campione di gasolio è emerso che il carburante non rispettava il limite minimo del punto di infiammabilità, per la presenza di kerosene, che abbassa la capacità di combustione del carburante venduto agli automobilisti. La vendita del prodotto non conforme alla legge ha indotto la Procura a ipotizzare i reati di frode in commercio e di evasione alle accise, indotta dalla miscelazione del kerosene, prodotto soggetto ad accisa e con tassa inferiore o addirittura esente rispetto al gasolio. I finanzieri hanno apposto i sigilli alle pompe e ai serbatoi contenenti il carburante irregolare, denunciando l'amministratore della società. Su ordine del Gip, l'intero quantitativo sequestrato è stato assegnato al Comando dei Vigili del Fuoco di Verona per gli usi consentiti.