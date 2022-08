MONDO - Il prezzo del gas è ancora in rialzo. Dopo aver toccato un picco ad oltre 317 euro, il gas all'hub olandese Ttf si attesta attualmente a 308,5 euro a megawattora, in progressione del 5,59%. Un'impennata che fa salire anche i costi dell'energia in tutta l'Europa e spinge i governi ad accelerare sulle contromisure.