Gas, accordo Ue sul tetto del prezzo a 180 euro

EUROPA - Il Consiglio Energia ha approvato poco fa a Bruxelles l'istituzione di un meccanismo di correzione di mercato, che prevede un tetto per il prezzo del gas naturale a 180 euro al megawattora, teso a limitare i picchi ed evitare impennate come quelle dello scorso agosto. Lo si apprende da più fonti dell'Unione europea. Il price cap è passato a maggioranza qualificata: la Germania ha votato a favore, mentre Olanda e Austria si sono astenute. Contro soltanto l'Ungheria. "Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas" dichiara via social il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "E' la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. E' la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo".



"Dopo mesi di stallo un importante segnale di responsabilità da parte dell'Unione europea" dice Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma di Governo. "Con l'intesa sul price cap a 180 euro a megawattora registriamo un cambio di passo significativo in favore di famiglie ed imprese per fronteggiare il caro energia. Usciamo così da una lunga fase di inerzia che rischiava di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee. È una vittoria frutto della tenacia e della credibilità del governo Meloni e, in particolare, dell'ottimo lavoro svolto dal ministro Pichetto Fratin e da Roberto Cingolani, oggi consulente per l’energia del presidente Meloni".