Garage a fuoco, ustionato il proprietario che cercava di spegnere le fiamme

PADOVA - Garage a fuoco nella notte tra domenica e lunedì a Saonara, in provincia di Padova.



Il rogo potrebbe essere stato causato da una sigaretta non spenta. Le fiamme hanno riguardato il garage esterno di un'abitazione.



Bruciata una moto Yamaha 250 e i contatori. Il proprietario del garage si è ustionato cercando di spegnere le fiamme.

Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che in pochi minuti hanno messo in sicurezza l'area.



Il ferito è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica.