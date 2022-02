Garage in fiamme in centro

UDINE - Garage in fiamme nel pomeriggio di domenica, intorno alle ore 14.00 a San Pietro al Natisone, in provincia di Udine.



I Vigili del Fuoco arrivati da Cividale hanno evitato che il fuoco intaccasse anche la casa attigua e il negozio soprastante. Distrutta l’auto parcheggiata all’interno della rimessa, come il materiale all’interno.



In fase di accertamento le cause dell’incendio che per fortuna non ha coinvolto persone.