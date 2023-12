Gang giovanili, quattro arresti per droga e aggressioni

PADOVA - Nell'ambito dell'operazione, in tutta Italia, contro la baby gang a Padova la Polizia di Stato ha identificando 267 soggetti, di cui 89 minori, denunciandone 6 (di cui 3 minori) e arrestandone 4 per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i poliziotti padovani hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova nei confronti di 4 giovani stranieri di seconda generazione di età compresa tra i 18 ed i 23 anni, con l'accusa di lesioni aggravate, in relazione ad un'aggressione da loro attuata (con almeno altri 6 soggetti) per futili motivi la notte dell'11 giugno scorso all'esterno del Pride Village di Padova, a danno di cinque giovani.

Un secondo episodio ha portato la stessa Procura ad emettere un avviso di conclusione di indagini nei confronti di una ragazza di 19 anni padovana, per rapina aggravata e lesioni personali commessi lo scorso luglio, in concorso con altre tre sue complici di 17 anni, straniere di seconda generazione, ai danni di una 16enne di Padova. Dopo averla percossa con schiaffi, spintoni, calci, tirate di capelli, provocandole un trauma cranico. Per droga sono stati invece indagati due 22enni, dopo che due sono sono stati sorpresi insieme ad un terzo uomo di 27 anni all'interno di un garage in possesso di sostanza stupefacente. In altri controlli è stato prima arrestato anche un 26enne mentre un 17 enne è stato segnalato al Tribunale dei minori sempre per spaccio di droga.