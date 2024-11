Il gallo riesce a cantare 90 volte in un ora e mezza: il proprietario finisce in tribunale e viene condannato

INGHILTERRA - Un gallo troppo rumoroso costringe il suo proprietario a finire in tribunale. Harold Brown, un 80enne residente in Hampshire, Inghilterra, è stato denunciato dai vicini a causa del canto continuo del suo gallo, che iniziava alle 3 del mattino. La situazione è diventata insostenibile per i residenti, tanto da spingerli a chiedere l'intervento delle autorità. Dopo aver registrato il rumore, che durava per un'ora e mezza ogni mattina, i funzionari sanitari hanno raccolto prove decisive. In tribunale, Brown ha definito il canto del suo gallo un "gracidio" e ha accusato i vicini di una "cospirazione", ma le sue argomentazioni non sono state accolte.

Il giudice ha condannato l'uomo a una multa di 200 sterline per non aver rispettato un avviso di abbattimento del rumore. Le lamentele iniziarono già nell'ottobre 2022, quando il consiglio comunale aveva avvertito Brown del fastidio legale causato dal gallo. Dopo la morte dell'animale, il proprietario acquistò un altro gallo, riaccendendo la controversia. Nel 2023, un'ispezione sanitaria ha registrato 90 canti in un'ora e mezza, utilizzando i suoni come prova in tribunale. Oltre alla multa, Brown dovrà pagare 300 sterline di spese legali e altri 80 sterline di supplemento. I vicini, dopo anni di disagi, sperano che la vicenda si concluda finalmente.