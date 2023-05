Gala' di Streamingsport.it.

L'Associazione Venetoglobe.com di Conegliano da alcuni anni opera nell'ambito sportivo con la "consorella" streamingsport.it. La creazione di streamingsport.it si è resa necessaria grazie alla richiesta di molte società sportive che necessitavano di un servizio "in diretta" di streaming audio-video. Il calcio è stato il biglietto da visita per aprire tutta una serie di collaborazioni riguardanti altre discipline, come il basket, il volley, il ciclismo, l'hockey ghiaccio, il bob e molto altro. Per far conoscere ulteriormente la struttura di streamingsport.it , l'Associazione coneglianese ha pensato di istituire un Galà sportivo dedicato alle realtà che in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, hanno fattivamente collaborato e lavorato con il gruppo redazionale trevigiano.

La serata che presenterà le realtà locali e non che hanno collaborato con l'associazione, si terrà Lunedi 5 Giugno alle ore 18.30, presso il Ristorante Albergo Ca' Del Poggio a San Pietro di Feletto. Gli sportivi potranno così conoscere molte società che hanno fatto crescere e sviluppare i servizi streaming audio-video in parecchie discipline. A far da corollario alla serata ci saranno ospiti sportivi delle squadre trevigiane che si stanno distinguendo nei maggiori campionati nazionali (Imoco, TVB Basket, Benetton Rugby, Hockey Cortina). Il Basket è stato il fiore all'occhiello della programmazione di streamingsport.it che ha visto la presenza di ben cinque sodalizi della Marca trevigiana che saranno salutati anche dalla presidenza della Lega Basket del Veneto. All'interno del Galà ci sarà uno spazio dedicato al Campionato di calcio, categoria Eccellenza, Girone B, che streamingsport.it ha seguito dettagliatamente grazie alle dirette domenicali della società Eclisse CareniPievigina.

La Redazione sportiva di streamingsport.it grazie alla fattiva collaborazione con la FIGC Veneto e il suo Presidente Ruzza, premierà la vincitrice del Campionato Girone B, il Treviso Calcio, il miglior allenatore Nico Pulzetti del Calvi Noale, il miglior giovane portiere Yabre del LiaPiave, il miglior giovane calciatore Burraci della Godigese e il capocannoniere del torneo, Dario Sottovia del Treviso Il Galà di streamingsport.it sarà anche l'occasione per parlare di ciclismo, del Muro di Ca'Del Poggio e delle Colline dell'Unesco con gli amministratori locali e le autorità invitate.