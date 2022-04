Gaiarine, fiamme in azienda nel cuore della notte

GAIARINE- Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte all'azienda Aritali di Gaiarine. Un grande incendio s’è sviluppato nella notte nella nota azienda di mobili in legno. Dalle 23.50 circa i vigili del fuoco di Conegliano e di Motta di Livenza sono intervenuti per dare rinforzo alle due squadre di Pordenone.

L'episodio è accaduto in località Francenigo, in via per Sacile, all'altgezza del civico 152. L'allerta è scattata dopo la segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio.



A vedere il fumo e le fiamme alzarsi dal magazzino di via per Sacile 158 per primi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente chiamato il 115.



Il capannone è di un 82enne imprenditore di Vittorio Veneto, dato in locazione alle ditte "Arrital" Srl e "General Moving" Srl. Danni ingenti alla struttura. Le indagini sono a cura della Stazione dei Carabinieri di Codognè. L'incendio si è propagato tra i mobili in legno. Sul posto sono intervenute oltre una decina di squadre dai vari distaccamenti. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 4.45 circa.