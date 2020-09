Gadget personalizzati: come usarli per la promozione del marchio

La pubblicità è da sempre uno dei principali strumenti a disposizione di un’azienda per promuovere i propri prodotti o attività; con il tempo, le campagne promozionali sono diventate sempre più sofisticate, avvalendosi di competenze di vario tipo. Nonostante la larga diffusione del digitale, tra le opzioni a disposizione per la promozione del marchio aziendale vi è il cosiddetto “visual marketing”: vediamo di seguito di cosa si tratta e come viene implementato.

Cosa si intende per visual marketing e perché è importante

Nato negli anni Sessanta, il visual marketing si è evoluto in una vera e propria scienza; essa si basa sul principio secondo il quale un oggetto, in base al modo in cui viene realizzato e immesso in un determinato contesto all’interno del sistema mercato, è in grado di veicolare un messaggio ben preciso. In altre parole, questa ‘filosofia’ promozionali ritiene che l’oggetto fisico debba essere in grado non solo di sintetizzare i tratti salienti dell’azienda (nome, logo e colori identificativi) ma anche qualcosa di più, trasmettendo al destinatario sia la natura del core business sia la mission della compagine aziendale. Da ciò si capisce come non si tratti semplicemente di ‘pubblicità’ ma di una strategia complessa e strutturata, che sfrutta i principi della comunicazione e della promozione per creare un prodotto che non soltanto un gadget ma un tassello importante in una campagna di più ampia portata. Per questa ragione, il visual marketing viene generalmente affidato a professionisti del settore, in grado di recepire le richieste e le necessità della committenza e tradurle materialmente in un prodotto funzionale alle esigenze di promozione del marchio.

L’importanza del visual marketing risiede principalmente nella possibilità di far circolare il nome (e il logo) di un brand aziendale associandolo ad un oggetto fisico caratterizzato da un utilizzo pratico; ciò consente di avere letteralmente ‘a portata di mano’ nei contesti più diversi un qualcosa di concreto che trasmetta a potenziali nuovi utenti molte delle informazioni salienti e caratterizzanti del marchio e dell’azienda ad esso collegata.

Come implementare una campagna di visual marketing

Un’azienda che intenda promuovere il proprio marchio tramite una campagna di visual marketing ha a disposizione una vasta gamma di opzioni tra le quali scegliere. Sono infatti numerosi i prodotti che possono essere personalizzati con il logo o il brand aziendale, come ad esempio penne, chiavette USB, abbigliamento tecnico, articoli da ufficio, felpe personalizzate e molto altro. Naturalmente, la scelta dell’oggetto (tra le opzioni ci sono anche articoli biodegradabili per dare una ulteriore connotazione green alla campagna promozionale) e della personalizzazione passa attraverso una serie di valutazioni specifiche; per questo è bene rivolgersi ad aziende specializzate, che operano sia sul territorio che tramite un catalogo digitale, come ad esempio Duelle Promotions. Attiva da oltre un decennio, nasce “dall’unione di competenze differenti nell'ambito della comunicazione, del merchandising e della premiazione”, come spiegano gli esperti dell’azienda con sede in provincia di Treviso. L’obiettivo è quello di soddisfare il “bisogno delle aziende di cambiare il loro approccio al mondo della comunicazione tramite l'oggetto”; per questo, aggiungono dalla Duelle, “abbiamo introdotto una filosofia completamente nuova. Si è passati dal semplice gadget banale e comune a tutti, ad un articolo rappresentativo dell’azienda, un prodotto che richiamasse fin dal primo sguardo i valori essenziali espressi dal nostro cliente”. È chiaro, quindi, come una strategia efficace di visual marketing non possa prescindere da un supporto professionale da parte di specialisti del settore, in modo tale che il risultato finale scaturisca da un processo ‘scientifico’ che parte dalle richieste del committente e prosegue tramite un lavoro di ricerca volto ad individuare e realizzare le soluzioni che, per caratteristiche, siano più adatte a soddisfarne le esigenze.

Pubbliredazionale