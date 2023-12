Gérard Depardieu, nuovo scandalo: frasi oscene anche verso una bambina (VEDI IL VIDEO)

Il video di Gérard Depardieu sta diventando virale in tutta la francia. Depardieu, già coinvolto in accuse di violenza sessuale nel 2018, un caso archiviato e poi riaperto nel 2020 è ora nuovamente sotto i riflettori per delle dichiarazioni registrate durante un viaggio in Corea. Il celebre attore francese è tornato quindi al centro di un ciclone mediatico. La trasmissione francese Complément d’enquête ha diffuso i video.

Nei video, Depardieu si lascia andare a frasi volgari a sfondo sessuale, coinvolgendo varie interlocutrici femminili. Il momento più sconcertante è quando l'attore fa riferimento a una bambina durante la visita a una scuderia, collegando il piacere sessuale femminile alla cavalcata in modo inappropriato.

"Le donne amano cavalcare, hanno il clitoride che sfrega contro il pomo della sella", afferma Depardieu nel video. Successivamente, si rivolge senza freni a una ragazzina presente, sottolineando come il suo galoppo possa influenzare il piacere sessuale. Queste dichiarazioni hanno scatenato un'ondata di indignazione in tutto il paese, portando molte persone a pensare che possa essere la fine della carriera dell'attore.

Jean-Louis Livi, amico e agente di Depardieu, ha commentato le dichiarazioni dell'attore definendole "ripugnanti e patetiche". Pur rifiutando le etichette di "stupratore" o "predatore" per Depardieu, Livi ha riconosciuto che tali affermazioni compromettono irrimediabilmente l'immagine dell'attore.

"Sono provevoli e patetiche", ha dichiarato Livi, aggiungendo: "Penso che sia un idiota, si comporta così per divertire il gruppo al seguito. Se fossi stato lì, gli avrei detto di smetterla con queste sciocchezze". Tuttavia, la severità delle reazioni pubbliche indica che Depardieu potrebbe affrontare conseguenze significative sulla sua carriera artistica a causa di queste nuove rivelazioni.

Il dibattito su come gestire questa controversia è destinato a intensificarsi nei prossimi giorni, mentre la Francia si interroga sul destino dell'attore una volta considerato uno dei suoi talenti più rinomati. La sua carriera, già segnata da precedenti accuse, sembra ora appesa a un filo sottile mentre il pubblico aspetta di vedere come questa storia si evolverà.