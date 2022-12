Futsal, Serie A / Buon pareggio in trasferta per la Came Dosson

AVELLINO - Buon punto esterno quello conquistato dalla Came Dosson sul terreno del Sandro Abate Avellino: dopo lo svantaggio iniziale i biancoblu hanno reagito bene recuperando per due volte il risultato e creando anche i presupposti per una possibile vittoria.

La cronaca. Avvio shock per la Came subito in svantaggio dopo meno di un minuto di gioco: Alex intercetta una palla in uscita e si invola verso la porta biancoblu superando Ricordi in uscita con un tocco sotto sul secondo palo. Grande entusiasmo al Pala Del Mauro per il vantaggio dei locali che sospinti dal loro pubblico continuano a spingere in avanti alla ricerca del pari; Japa Vieira e compagni gestiscono bene il momento di difficoltà, respingono le iniziative avversarie e col passare dei minuti alzano il baricentro ed iniziano a farsi pericolosi dalle parti di Parisi. Verso la metà del primo tempo il miglior momento per gli ospiti che vanno ripetutamente al tiro fino a raggiungere meritatamente il pareggio: Suton il più inspirato in questa fase che per due occasioni trova la strada sbarrata da Parisi ma al terzo tentativo va a segno con uno splendido sinistro al volo dopo aver ricevuto palla da Japa Vieira. Dopo una fase equilibrata della gara sul finale di primo tempo tornano di nuovo avanti i padroni di casa al termine di una fase di forcing offensivo: ripartenza impostata da Avellino che serve Nicolodi in posizione laterale, tiro rasoterra in diagonale sul secondo palo sul quale Gui trova la deviazione vincente che vale la rete del 2-1 sul quale le squadre rientrano negli spogliatoi.

Avvio di ripresa con la Came grande protagonista: i biancoblu assediano l’area avversaria e i padroni di casa devono stringere i denti per resistere alle iniziative degli ospiti: solo nel primo minuto di gioco sono almeno due le chiare occasioni da rete sventate dalla difesa del Sandro Abate con più di qualche affanno; ci pensa ancora Suton a prendere per mano la squadra e a realizzare la rete del pari grazie ad un sinistro rasoterra sul secondo palo. I campani provano a reagire immediatamente e a riportarsi in avanti ma Ricordi risponde presente e non si lascia superare. Nei minuti successivi si gioca su ritmi molto alti, nessuna delle due squadre specula sul risultato ma entrambe attaccano con regolarità alla ricerca del vantaggio: le migliori occasioni portano la firma di Alex da una parte e di Azzoni dall’altra ma i portieri delle due squadre non si lasciano superare. A poco più di due minuti dalla sirena i padroni di casa giocano la carta del quinto uomo di movimento ma la difesa biancoblu chiude tutti gli spazi e il risultato non cambia fino alla sirena.

SANDRO ABATE-CAME DOSSON 2-2 (2-1 p.t.)

SANDRO ABATE: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Santoro, Frongillo, Botta, Gui, Nicolodi, Vitiello, Berthod. All. Basile.

CAME DOSSON: Ricordi, Suton, Juan Fran, Vieira, Grippi, Galliani, Dener, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All. Rocha.

MARCATORI: 0'20'' p.t. Alex (SA), 11' Suton (C), 17' Gui (SA), 4'30'' s.t. Suton (C).

AMMONITI: Avellino (SA), Botta (SA), Dener (C), Vieira (C), Abate (SA).

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Antonio Dimundo (Molfetta) CRONO: Raffaele Buonocore (Castellammare di Stabia).