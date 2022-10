Futsal, Came ko in Piemonte

VOLPIANO (TORINO) - Prima sconfitta in campionato per la Came Dosson; dopo un ottimo avvio di gara i biancoblu hanno subito la reazione degli avversari e non sono più riusciti a rientrare in partita.

La cronaca. Avvio favorevole ai biancoblu subito in vantaggio dopo appena due minuti di gioco grazie a Japa Vieira che libero a centro area riceve palla da Suton, controlla e realizza grazie ad una conclusione forte e angolata. Nei minuti successivi Came in pieno controllo della gara e che amministra con personalità il possesso palla rendendosi ancora pericolosa in avanti; i padroni di casa rimangono invece storditi per qualche minuto dopo lo svantaggio iniziale ma a metà del primo tempo ritrovano le distanze e riescono a costruire alcune valide iniziative: Turmena e Tuli i più pericolosi in questa fase, il primo spreca calciando fuori da buona posizione, il secondo calcia bene al volo da fuori area ma Ricordi devia il tiro quel tanto che basta per deviarlo sulla traversa e uscire. I padroni di casa continuano a spingere in avanti ma si fanno trovare scoperti dietro e così la Came ha la possibilità di colpire in ripartenza: il raddoppio arriva a circa 3 minuti dalla sirena e porta la firma di Juan Fran che riceve da Di Guida e di prima supera Siqueira con un tiro sotto la traversa. Il primo tempo sembra ormai chiuso e saldamente in mano ai biancoblu ma i padroni di casa non ci stanno e hanno una reazione incredibile che li porta a pareggiare prima dell’intervallo: accorcia le distanze Basso che appoggia in rete sul secondo palo un cross basso di Tuli, fissa il risultato sul 2-2 Cuzzolino che su azione da calcio d’angolo realizza con una conclusione di contro balzo sotto la traversa.

Avvio di ripresa su ritmi subito alti. Il finale di primo tempo ha lasciato qualche ruggine tra i biancoblu che faticano a costruire le loro trame di gioco, dall’altra parte invece l’entusiasmo è ancora alto e condiziona favorevolmente le giocate dei padroni di casa che nel giro di pochi minuti si portano sul doppio vantaggio: la rete del 3-2 porta la firma di Vidal che appoggia comodo in rete dopo un’iniziativa personale di Turmena sulla destra, raddoppio di Raguso che supera Ricordi con un tiro rasoterra da fuori area. Came in evidente difficoltà che non riesce a reagire ma addirittura rischia più volte di capitolare di fronte al forcing offensivo dell’L84 a cui invece riescono alla perfezione tutte le giocate. Ricordi si oppone in più occasioni alle iniziative avversarie ma non può nulla sul tiro cross forte e preciso del solito Cuzzolino spinto in rete da Vidal. A circa 8 minuti dalla sirena quinto uomo di movimento per la Came e gara che si sposta nella metà campo dei locali, che difendono comunque compatti senza lasciare spazi: il possesso palla di Belsito e compagni non è abbastanza veloce e preciso da impensierire gli avversari che amministrano bene il vantaggio; fissa il risultato sul 5-3 finale la rete di Suton a 20’’ dalla sirena.

L84 - CAME DOSSON 5-3 (2-2 p.t.)

L84: Siqueira, Basso, Tuli, Cuzzolino, Turmena, De Felice, Lucas, Luberto, Cerbone, Egea, Pazetti, Pedro Henrique. All. Paniccia.

CAME DOSSON: Ricordi, Suton, Vieira, Azzoni, Grippi, Belsito, Galliani, Juan Fran, Di Guida, Perazzetta, Botosso, Ditano. All. Rocha.

MARCATORI: 2'53'' p.t. Vieira (C), 17' 50'' Juan Fran, 18'30'' Basso, 19'30'' Cuzzolino, 4'50'' s.t. Vidal, 5'38'' Raguso, 11'38'' Vidal, 19'40'' Suton.

ARBITRI: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Mario Certa (Marsala) CRONO: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo).