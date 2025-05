Furto in pieno centro: rubati gioielli e contanti per 6.000 euro

UDINE - Furto messo a segno sabato 24 maggio a Codroipo, tra le 9 e le 18, in un’abitazione del centro cittadino. I ladri hanno forzato una finestra approfittando dell’assenza del proprietario e hanno portato via gioielli e denaro contante per un valore stimato intorno ai 6.000 euro.



La vittima, un uomo di 43 anni, ha scoperto il furto al suo rientro e ha subito allertato i Carabinieri della stazione locale. I militari hanno effettuato i rilievi, cercando tracce di effrazione e raccogliendo eventuali impronte. Sono in corso verifiche sulle immagini di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Non si esclude il coinvolgimento di una banda organizzata specializzata in furti in abitazione, che agisce in orari diurne quando le case sono vuote.



L’episodio alimenta la preoccupazione tra i residenti, già allertati da simili fatti nelle settimane precedenti. Le forze dell’ordine invitano a mantenere alta l’attenzione, segnalare movimenti sospetti e adottare sistemi di sicurezza come allarmi e telecamere per prevenire nuovi furti.