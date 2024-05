Furto alla Festa dei popoli, rubato l'incasso della serata

VERONA - Ladri in azione alla 33/a edizione della Festa dei Popoli, la manifestazione organizzata dalla Diocesi di Verona con il Centro di pastorale immigrati. Ne dà notizia la stessa Diocesi scaligera: è stato perpetrato il furto di buona parte dell'incasso della manifestazione, stimata in circa 11mila euro. La somma, ricavato degli stand gastronomici della giornata, era custodita sotto chiave in una stanza al piano terra di Villa Buri, che ha ospitato l'evento, che ha coinvolto 170 volontari, con 36 gazebo di altri paesi. A scoprire il furto è stato il responsabile del servizio di cassa che ha notato una porta secondaria della stanza sfondata e l'assenza del denaro.

Gli organizzatori hanno espresso. La loro profonda tristezza e indignazione per quanto accaduto. "Questo furto ha amareggiato molto gli organizzatori e tutti i volontari - ha dichiarato don Giuseppe Mirandola, direttore del Centro di pastorale immigrati -. Tuttavia non ci faremo scoraggiare e da parte di tutti rimane la volontà di continuare a lavorare con ancora più determinazione per promuovere la pace e l'integrazione".